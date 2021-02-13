أحمد الباشا: معرض ضخم بشرم الشيخ للحاصلات الزراعية بمشاركة 108 دول

قال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجري الآن الاستعداد لإقامة معرض عالمي ضخم للحاصلات الزراعية والبقوليات والأغذية، تحت مظلة غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية.









وأوضح إدريس أن المعرض سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وستتم مخاطبة سيضم 108 دولة عربية وأجنبية، ومن المستهدف مشاركة نحو 2500 إلى 3000 شركة مصرية وأجنبية.









وأضاف أن هذا المعرض يأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة التي تضع التصدير على رأس أولوياتها، فضلًا عن إيمانها بالفرص الواعدة بالسوق العربية والأفريقية والأوروبية.









وأكد إدريس أن المعرض سيكون منصة استثنائية لتنشيط صادرات وواردات قطاع البقوليات والحاصلات الزراعية، وكذلك الصناعات الغذائية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، خاصةً في أفريقيا لموقعها الاستراتيجي والمركزي للعالم.









وأوضح أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، يعطي لهذا المعرض أولوية كبيرة، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن التفاصيل وكيفية الاشتراك في هذا المعرض الضخم، الذي لن يقل أهمية عن المعارض الدولية الأخرى، وسيتيح فرصا أمام المصدرين والمستوردين المصريين اللقاء بنظائرهم من الشركات العربية والعالمية، وعقد لقاءات بي تو بي لعقد اتفاقيات تجارية بين مصر والدول الأخرى.