عميدة إعلام القاهرة: عقد امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا 24 من فبراير الجاري





قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن امتحانات الدراسات العليا ستعقد الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري ، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس .





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وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع و لكن في توقيت مختلف حيث تبدا الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساء سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات .





ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها .





جدير بالذكر ، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب ، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن ، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية .















