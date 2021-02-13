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تعليم

عميدة إعلام القاهرة: عقد امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا 24 من فبراير الجاري

السبت 13/فبراير/2021 - 02:11 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن امتحانات الدراسات العليا ستعقد الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها يوم 24 من فبراير الجاري ، تزامنا مع انعقاد امتحانات مرحلة البكالوريوس .

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وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنها ستكون ثلاثة أيام فى الأسبوع و لكن في توقيت مختلف حيث تبدا الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة مساء سواء لطلاب التمهيدي أو الماجستير أو الدبلومات .

ونوهت إلى أنه تم عمل ورش ودورات تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم على المنصات الالكترونية ، وتعريفهم بأشكال الامتحانات تمهيدًا لها مع قرب انعقادها .

جدير بالذكر ، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب ، منذ بدء الفصل الدراسي الأول وحتى الآن ، لثقل مهارات الطلاب للتفاعل على هذه المنصات ومواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمية .




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