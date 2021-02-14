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برلمان

اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا الأحد؛ لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتضمن الاجتماع أيضا استكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشهد اللجنة الاقتصادية الأحد استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا الأحد لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.
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