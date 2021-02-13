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فن

جميلة عوض تستعيد ذكريات طفولتها برفقة والدتها

السبت 13/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة جميلة عوض صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جميلة عوض، فى الصورة أثناء طفولتها برفقة والدتها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات "ايه الجمال ده كله - ما شاء الله".

وتستعد جميلة عوض للعديد من الأعمال الفنية الفترة القادمة أبرزها مسلسل «حرب أهلية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.

على صعيد آخر، تعاقدت جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.
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