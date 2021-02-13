بدء أعمال صيانة كوبري مشاة الهندسة بالمنيا

تفقد العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا ، بدء أعمال رفع كفاءة كوبري مشاة الهندسة القديم، وذلك بعمل الصيانة اللازمة وتقوية أرضية الكوبري الخشبية واستبدالها بأرضية صاج مجلفن مع تدعيم الكمرات الحديد والزوايا وتعلية جوانب السور الحديدية وكذلك إجراء أعمال الدهانات وأعمال التجميل لمداخل الكوبري من الجانبين، حرصًا على حياة المواطنين ومنعا للأخطار.





ووجه صلاح بسرعة تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمدة الزمنية للانتهاء منها، نظرًا لما يمثله الكوبري من أهمية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المارة بالكوبري.





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وأضاف أن أعمال الصيانة وتقوية الجوانب وأعمال الدهانات والتجميل تأتي ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة كباري المشاة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسكك الحديد وشركة مياه الشرب لاستلام الموقع وبدء التنفيذ، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وتجميل ورفع كفأه كوبري مشاة المحطة وتم عمل الصيانة اللازمة له.





وأكد رئيس المدينة أن كوبري مشاة الهندسة القديم جاء ضمن الكباري المدرجة في مرحلة التطوير ورفع الكفاءة، وأنه تم البدء في الأعمال وفق الخطة الموضوعة بعد توفير الاعتماد المالى والذى يبلغ مبلغ 600 ألف جنيه لتنفيذ أعمال الصيانة بالكوبري والكوبري المقابل علي ترعة الابراهيمية حيث سيتم رفع كفاءة أرضية الكوبري ودهان جوانبه وعمل خرسانات ملونة بأرضيته، وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة له، وأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءته خلال شهر ، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا للمخاطر.









وفي سياق متصل قام المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بافتتاح مركز الخدمات الاجتماعية بماقوسه بمركز المنيا لتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية ماقوسة وتوابعها.





حضر الافتتاح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.





وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يجري حاليا دفع العمل في كافة المشروعات ، لافتتاح المزيد من مراكز الخدمات الاجتماعية لخدمة أهالينا بالقرى على مستوى مراكز المحافظة ، ضمانًا لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية المقدمة لأهالي القرى وتيسيرا على الأهالي في وصول جميع الخدمات بمقر إقامتهم.





وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المبنى مخصص لجميع أنشطة التضامن الاجتماعي لأهالي القرية ، والتي تضم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي وتصل تكلفة إنشائه إلى مليون و700 ألف جنيه.



