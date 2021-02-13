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أخبار العالم

بشرى سارة لسكان السعودية بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 02:19 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكد وكيل وزارة الصحة السعودي عبدالله عسيري أن المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سوف تصل المملكة قريبا، مضيفا "جميع الجرعات كلها آمنة، وتحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من كورونا، وعندما يحين دورك خذ أيًا منها".

وذكر "عسيري"، في تصريحات صحفية له، أن الأسبوع المقبل سوف يتم جدولة تقديم الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا.

في سياق متصل، أشارت الصحة السعودية، على لسان المتحدث باسمها محمد عبدالعالي في تصريحات صحفية، إلى أنه خلال الـ3 أشهر القادمة سوف يتم تغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بلقاح كورونا.

وأضافت الصحة السعودية أن الوضع الصحي حتى الآن لايستدعي فرض إجراءات أكثر مما تم إعلانها، مشيرة إلى أن فرض إجراءات مشددة تكون في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.
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