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رياضة

كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز

السبت 13/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أقيم اليوم بمقر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء غد الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في إطار مواجهات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع الفني، الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدي راسينج كلوب المضيف الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارسه الأخضر في الأسود.

وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء.

وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة.

ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب مباراة الأحد عائدا إلى القاهرة.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمد حرب إداري الفريق.
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز
كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز
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