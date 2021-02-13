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شاهد.. مصارع يتحول إلى أنثى

السبت 13/فبراير/2021 - 03:32 م
مصارع يتحول إلى أنثى
مصارع يتحول إلى أنثى
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ندى رأفت

عرضت فضائية روسيا اليوم ، تقريرًا يرصد تحول مصارع إلى أُنثى ، مضيفا أن المُصارع " تايلر ريكس"، لم تثنه عضلاته المفتولة عن الانصياع لصون الأُنثى بداخله ، فغير اسمه وجنسه ، وتحول إلى مرأة مكتملة الأنوثة ، على الرغم من أنه زوج وأب .


وأكمل التقرير ، أن نشر " ريكس " المصارع الشهير على حسابه في " إنستجرام " ، مقطع فيديو يتحدث فيه بصراحة وشفافية عن معاناته وصراعه مع شخصيته الحقيقة ، إلى أن تجرأ وصرح بقصته المثيرة .


وصرح في هذا المقطع قائلًا : " أتذكر مرات عديدة عندما كنت أنظر في المرآة ، وأول شئ سأخلعه هو الباروكة ، ثم أمسك بمزيل المكياج ، وأمسح الأشياء ببطء ، بالإضافة إلى أن هناك عدة مرات وجدت فيها أنني أريد البكاء "


وأضاف : " بعد ذلك بدأ الأمر يبدو وكأنه يتفشى أكثر فأكثر ، حيث عندما كنت غابي " الشخصية الأنثوية التي بداخله " كانت تلك هي الحياة الحقيقية ، وغيب " شخصية المصارع والرجولة " كانت هي الحياة الكاذبة ، وكان خلع الباروكة وإزالة المكياج والشخصية الأنثوية هو العرض " .


وأكمل : " في وقت ما خلال الصيف جاءتني زوجتي " بريسيلا " ، وقالت لي : أنظر أنا أحبك وأحب أن تكون أنت وأحب محادثتنا معًا ، لكن يجب أن أكون صادقة معك ، أنا لست منجذبة جنسيًا إلى الإناث ، وعندما لا تكون مرتديًا ملابسك في اليوم التالي ، وأراك ، لا تزال لدي صورة في رأسي لك وأنت ترتدي زي الأُنثى " ، مضيفًا : " أدركت على الفور أن هذا يجب أن يتوقف وفعلت ذلك ، وقلت حسنًا لقد فهمت تمامًا " .


وتابع : " ثم أصبحت خارج لعبة المصارعة لمدة أربعة أشهر ، وأجريت عملية قلب مفتوح في يوليو 2019 " .


وأضاف التقرير ، أن في محاولة للقثضاء على " غابي " فشل " غيب " ، ححيث انتصرت الأنثى بداخله ، حيث حاول أن يغرز إبرة في جسده ليقتل " غابي " ولكن فشل ، معقبًا : " ظننت أن الفكرة رحلت ، وكلما كنت أبتعد عن " غابي " ، كان الأمر يزداد صعوبة ، حيث كنت أتجه إلى حزانتي ، وأنظر إلى الشعر المستعار على يسار أمتعتي وأتذكر جيدًا أنني كنت أبتعد ، وأقول انتهى هذا من حياتك.

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