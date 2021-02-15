هواية وحرفة للتجارة.. قصة أول سوق لتجارة الحمام بالعريش

نظم عدد من شباب العريش محافظة شمال سيناء، أول سوق لبيع الحمام بمختلف أنواعه كل يوم جمعة، بمنطقة سد وادي العريش، باعتبارها منطقة مفتوحة ومناسبة للعرض، وهو أول سوق يتم تنظيمه بهدف تشجيع الشباب وإتاحة فرص عمل أمامهم وتنمية الهوايات لدي الراغبين في تربية الحمام.

وقال احمد محمد الشريف ، ان والده يمتلك صيدلية بيطرية، ويتردد عليها اعداد كبيرة لشراء الادوية للطيور ، وكذلك طلب الاستشارات الطبية للتعامل مع أنواع الحمام عند الاستعداد منه من اجل التربية ، أو عمل مشروع للبيع.، وقد تلاحظ وجود اهتمام كبير علي تربية الحمام حتي تحول الي مشاريع تدر علي الاسره دخلا وفيرا.



ومن هنا جاءت الفكرة لطرح مشروع عملي أمام ابناء مدينة العريش ،وذلك بعمل سوق مفتوح لبيع الحمام علي سد مجري وادي العريش باعتبارها منطقة مفتوحه ، حيث تم طرح الفكرة علي صفحات التواصل الاجتماعي ،وقد لاقت ترحيب كبير بل مشاركة فعاله من جانب الشباب والذين قاموا بعرض أنواع متعددة من سلالات الحمام خاصة حمام التربية والزاحل والرومي والكوشك والبلدي والكنح.

وأضاف أن أشهر أنواع الحمام فى السوق نوعين " الغاوى " "والبلدى " وهناك اقبال على الحمام الغاوى من المواطنين وذلك نظرا لسلالته الجيدة واستخدامه كمشروع صغير يعطي إنتاجها ويحقق عاءد مجزي لما يساعد على الحياة، وأوضح أن تربية الحمام غير مكلفة ونظيفة وعائدها جيد جدا، لذا فإن كثير من الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة يلجئون إلى تربية الحمام فى المنازل وخصصوا لها مساحات صغيرة وهم الآن تجار كبار، ولا ينتظرون الوظيفة الميرى.

اما الشاب احمد العيسوي من أبناء العريش، متطوع ،قال ان المشروع يتيح فرصة التعرف علي معلومات جديدة عن الحمام وكيفية التربية والعلاج عند الاصابة بالمرض ، وكذلك أماكن التربية وعمليات التهوية وأنواع الحبوب المستخدمة في التغذية. ، و ان الكثير من الشاب يلجؤون لاستغلال اسطح المنازل لعمل مشروع التربيه من أجل البيع وآخرين يعتبرونها هوايته المحببة في تربية الحمام والاهتمام به.

وقال محمود الوزير،من مؤسسي السوق، إن السوق يقام يوم الجمعة مرة واحدا فى الأسبوع ،لإتاحة الفرصة لمن يريد المشاركة ، من اجل تشجيع الشباب علي العمل ، وتحقيق دخل اضافي ، الي جانب الحفاظ علي السلالات والعمل علي نشرها ، والاستفادة من المناخ المتوفر في المنطقة والذي يساعد علي تربيه الحمام.

وقال ان سعر جوز الحمام يتفاوت حسب نوع السلاله، ويبدا ب 55 جنيه إلى 60 جنيه للبلدي ويتغير السعر بتغير أنواع الحمام المعروض فى السوق والذى يوجد به أنواع كثيرة ومختلفة الأحجام من ٣٠٠ الي ٥٠٠ جنية حسب النوعية، فهناك سلاله تسمي " مودينا" يصل سعر الجوز منها ل ٥٠٠ جنيه ، وأنواع اخري تباعا ب٣٥٠ جنيها وهكذا.

اقرا ايضا:

الأهالي يستغيثون لخروج موقف الميكروباصات من شارعي 23 و26 يوليو بالعريش











_