نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. واستشاري مناعة يكشف خطورة الحالة الوبائية لـ كورونا

قدمت برامج التوك شو اليوم، السبت، في الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها..









قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مازال يوجد الاستقرار الجوي، حيث أن الدرجات الحرارية قد تكون حول المعدلات الطبيعية حتى الآن، منوها إلى أنه من اليوم حتى يوم الاثنين تشهد استقرار تام فى الاحوال الجوية، بدرجات حرارة بين 21 و 20 درجة مئوية خلال فترات النهار.





وأضاف "مدير إدارة التنبئؤات الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن يشهد انخفاض طفيف حول درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الصباح، مكملا أنه وفقا لما رصدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سوف تشهد الأيام من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار الجوي، بإنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات.





وأشار"شاهين"، إلى أن الأيام من الثلاثاء إلى الخميس أيضا سوف تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، الذى يساعد على الشعور بإنخفاضات درجة الحرارة، كما أن الرياح قد تكون مصاحبة بالرمال المثيرة فى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، كما أنه توقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.





وأكد، أن الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس، ومستمرة الشبورة حتى يوم الإثنين المقبل، منوهة بأنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل ستتعرض البلاد لمنخفض جوي قوي سيؤي إلى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن نشاط الرياح، وارتفاع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وأوضح أن المنخفض الجوي مستمر حتى نهاية الأسبوع، محذرة من تخفيف الملابس حيث سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.









قال الدكتور رياض درقاوى ، أخصائى الطب المخبرى والمناعة، إن لقاحات كورونا يتم دراستها وفق قانون الطوارئ الصحى ولكن نظرأ لمستجدات كورونا فإن اللقاحات مرت بفحوصات بشكل سريع للتأقلم مع ما يجرى على أرض الواقع.





وأوضح "درقاوى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن تصريح هيئة الصحة العامة فى فرنسا بخصوص أن جرعة تطعيم واحدة تكفى من سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا هو اجتهاد مبدئى لا تدعمه كثير من الأبحاث العلمية الجادة.





ولفت إلى أن ما صرحت به هيئة الصحة الفرنسية له أساس علمى يعتمد بأن الانسان الذى أصيب مسبقأ بـ كورونا يكون خلايا جهازه المناعى أقل، لافتأ إلى أن الشخص الذى اكتسب مناعة يكفى له إعادة إدخال بروتينات الفيروس وتنشيط ذاكرته.





وتابع الاخصائى فى الطب المخبرى والمناعة، أن لقاحات كورونا تبقى هى الأقوى حتى هذه اللحظة خاصة بعد إجراء التجارب السريرية بكافة مراحلها الثلاثة وفى انتظار المرحلة الرابعة ومتابعة كافة التأثيرات الجانبية ضد فيروس كورونا.









قال الدكتور جعفر هيكل ، اخصائى علم الاوبئة والطب الوقائى، إن الحالة الوبائية اليوم السبت فى دول العالم هى حالة خاصة فى ظل وجود تطور موجات فيروس كورونا فى إطار طفرة الفيروسات .





وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الحالة الوبائية حاليأ خطيرة و ليس من النوع الطبى فقط ولكن مع التأثيرات الاجتماعية والطبية إزاء ذلك خاصة مع عدم وجود بروتوكلات طبية فعالة بنسبة 100% .





وأشار إلى أن البحوث العلمية كشفت أن المدة الزمنية للحماية من كورونا ما بين 6 : 7 أشهر مع التلقيح لجرعات متتالية لتعطيه قوة جديدة للمناعة الطبيعية ، ونأمل بتواجد لقاح سنوى للحماية من الفيروسات .





ولفت إلى أن كثير من العوامل قامت بتفسير الحالة الوبائية لكورونا علاميأ بالنسبة للتشخيص ، الحالة الوبائية أو ارتفاع التلقيح ، خاصة ب ظهور سلالات جديدة سواء فى بريطانيا ، أو البرازيل ولابد من الاستمرار ب اتباع الاجراءات الاحترازية ضد كورونا .





ونوه بأن دول العالم لازالت فى إطار تلقيح شامل لوقف جائحة كورونا خاصة أن هذا الوباء شكل تأثير خطير على كافة دول العالم سواء فى نسب الوفيات أو الإصابات









قال المهندس عادل عبد القادر، وكيل وزارة الرى بالغربية، إن عدد السكان يوميأ يزداد و بالتالى نصيب الفرد من الرقعة الزراعية يقل وحتى يتم المحافظة على المستوى المعيشى يظل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية ثابت.





وأوضح "عبد القادر"، خلال تقرير أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع يعمل على كفاءة توصيل الترع والدراسات الهيدروليكية الخرسانية.





ونوه إلى أن مشروع تبطين الترع عمل على تقليل الانفاق على قطاع الصيانة سنويأ ، لافتأ إلى هذا المشروع يتواكب مع التطور التكنولوجى فى دول العالم ، مشيرأ إلى أن المشروع يعتمد على استخدام أنسب وسيلة للتطهير سواء خرسانة مسلحة أو دبش وعلى هذا الأساس يتم التنفيذ .





ولفت إلى أن كل ترعة لها منسوب وعرض قاع وميول جوانب حسب نوع الترعة وكان يتم تنظيف الترع بقدر المستطاع لتوصيل حصة المياه للمزارع ، مشيرأ إلى أن المشروع يعتممد على مصدات للأعشاب والاستغناء تمامأ على عمليات تطهير الترع .

















قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن طول المرحلتين الأولى والثانية يبلغ 70 كم بواقع 12 محطة و4 كباري سيارات و7 كباري lrt ونفقين نفق سيارات ونفق مشاة في محطة نيوهليوبوليس، وذلك من إجمالي 3 مراحل طولها 90 كم بواقع 16 محطة.





وتابع ايسر رأفت، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه من خلال هذا المشروع يمكن الوصل من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة في 50 دقيقة"، مشيرًا إلى أن القطار السريع لا يشهد أي تقاطع لكن المشروع عبارة عن سور واحد، دون وجود أي مزلقانات أو توقفات إلا المحطات.





وأضاف رأفت خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن أهم أسباب تنفيذ المشروع هي الخبرة، الالتزام، والانتظام، مشيرًا إلى أن السرعة التشغيلية الخاصة بالقطار تبلغ 80 كم، أما السرعة الفعلية بالنسبة إلى القطار فهي 120 كم.





وأردف، أن هناك محطة تبادلية في تقاطع محطة عدلي منصور والخط الثالث للمترو، كما يتبادل المشروع بالمونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: "استعوضنا جميع التقاطعات عن طريق كباري سيارات وكباري lrt، بواقع 7 كباري، هي كباري السويس، الإسماعيلية، جنيفة، الروبيكي 1، الروبيكي 2، العاصمة 1، والعاصمة 2".









قال حسين الهنداوى ، مستشار رئيس الوزراء العراقى ، إن تصريحات الرئيس العراقى بشأن العقد الجديد يرمز إلى العودة نحو نظام ديمقراطى سليم قائم على انتخابات نزيهة وعادلة تراعى المعايير الدولية .





وأوضح الهنداوى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن التجربة العراقية خلال 15 عام الماضية تشوهت بفعل تدخلات حزبية خاصة بالإضافة لنظام المحافظة الذى قام بتوزيع السلطات بين القوى السياسية دون أخذ ب الاعتبار بمصالح الشعب العراقى .





وأكد أن إمكانيات الدولة العراقية كبيرة والنظام العراقى الحالى لا يتناسب مع طموحات المواطنين العراقيين ولابد من إجراء الانتخابات العراقية الجديدة على أساس نقطة جديدة لإعاجة الثقة بالعملية الانتخابية العراقية بوضع أفضل .





وتابع أن المجتمع العراقى غنى ب الثروات ولكنه فقير بالنسبة للمجتمع خاصة أن توزيع الثروات سيئ للغاية ، ولابد أن يتغير العراق إطلاقأ نحو نظام ديكقراطى سليم يحترم إرادة الشعب العراقى .





ونوه أن الوضع الأمنى فى العراق حاليأ مؤهل بلا شك خاصة أنه على الرغم من وجود مشكلات ب العراق حتى قبل احتلال أمريكا فى 2003 ولكن أصبح الأمنى بصورة جيدة تمكن العراق من إجراء انتخابات تؤهل البلاد لغد أفضل.