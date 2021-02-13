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فن

أخبار الفن| صناع الأغاني يكشفون لـ صدى البلد أسرارها وكواليسها.. جنون المعجبين بالنجوم| شخص يتعرى أمام منزل نادية الجندي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:51 م
نادية الجندي
نادية الجندي
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:


توفي نجم الجاز "تشيك كوريا" بعد إصابته بنوع نادر من السرطان، عن عمر ناهز الـ 79، وذلك وفقًا لبيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


تحتفل الفنانة ميمى جمال بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ 80، وهى ولدت من أب مصري وأم يونانية، واسمها أمينة مصطفى جمال.


تحتفل اليوم الفنانة رولا محمود بعيد ميلادها، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية على رأسها "هي فوضى"، "بنتين من مصر"، "جاي في السريع"، و"مفيش غير كدة"، و"مواطن ومخبر وحرامي" .


تصدرت الفنانة نادية الجندي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في حلقة خاصة من برنامج "أبلة فاهيتا" مع الدمية كارو.


تواصل موقع "صدى البلد"، مع صنّاع أبرز الأغاني الجديدة، لمعرفة كواليسها وأسرار التحضير لها، ونعرض لكم تصريحاتهم من خلال التقرير التالي:


طرح كل من الفنان هيثم شاكر، وهيثم نبيل دويتو جديدا بعنوان: "كنت غلطة" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


روى عدد من النجوم مواقف طريفة وعجيبة تعرضوا لها مع المعجبين، كان آخرهم الفنانة نادية الجندي، التي روت قصة تجرد معجب من ملابسه تحت منزلها، نستعرض لكم أبرز المواقف من خلال التقرير التالي:


تحتفل الفنانة ميمي جمال، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 80، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي برعن في تقديم أدوار كوميدية على خشبة المسرح. 

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