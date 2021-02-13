تعيين 619 شابا وفتاة بمشروعات القطاع الخاص والاستثماري في المنيا

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أنه تم تشغيل 619 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات منهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري وذلك خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم ارسال شهادات القيد "كعب العمل "لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين .





وأكد المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين .









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واستعرض المحافظ جهود مديرية القوى العاملة خلال شهر يناير الماضي حيث تم تنفيذ 8 دورات تدريبية متنوعة لـ110 متدربًا وذلك ضمن خطة المديرية لتدريب الشباب على المهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة داخل نطاق المحافظة.





من جانبه اوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، ان الدورات التدريبية تنوعت مجالاتها مابين (مساحةـ تبريد وتكييف ـ تفصيل وخياطة )منها 3 دورات بمركز التدريب المهني و3 دورات بملوى وسمالوط ودورتين بالوحدة المتنقلة بكفر مغربي، مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل.





واضاف انه فى مجال قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة تم قياس مستوى مهارة 884 مواطن على المهن المختلفة ومنحهم تراخيص المزاولة، وفى مجال التشغيل تم تسليم 25 عقد عمل بالخارج.





هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:











