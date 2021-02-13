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محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع

السبت 13/فبراير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
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مروة فاضل
دشن ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا التابع لبركة السبع ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون جنيه مع استمرار العمل بالتوازي في رفع تراكمات مقلب بركة السبع العمومي بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة.

وتفقد المحافظ مقلب طوخ طنبشا لإعطاء إشارة البدء لرفع تراكمات القمامة وبحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور ياسر الجندى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والمستشار عبده متولى مستشار رئيس مجلس إدارة شركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والدكتور أحمد أبوبكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وتابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة بالمقلب بعزبة راتب التابعة لطوخ طنبشا ببركة السبع والمقام على مساحة 8 قراريط وبحجم تراكمات ما يقرب من 150 ألف طن قمامة.

ووجه المحافظ بزيادة عدد سيارات نقل القمامة لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال شهر وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه رئيس المدينة بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض المقام عليها المقلب وتصويرها بسور حديدي بعد الانتهاء من رفع تراكمات القمامة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب سيتم العمل تباعًا بمقلب كفر هلال.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بحصر كل بؤر وتجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال المقالب، مؤكدًا أن الهدف من إزالة المقالب الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

وخلال تفقده المقلب أكد محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رفع كل المخلفات بمقالب (تلا وقويسنا ومنوف) وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي المقالب وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة فضلًا عن وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع
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