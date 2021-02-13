التخطيط: نستهدف 1500 قرية كمرحلة أولى لمبادرة حياة كريمة هذا العام.. فيديو

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إننا متواجدين فى إحدي القري الأكثر احتياجا للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى اشتملت حوالى 25 قرية فى محافظة المنيا، منوها إلى أن المرحلة الاولى للمبادرة بدأت خلال شهر يوليو 2018، وحتى إنها مستمرة حتى الان.



وأضاف"مساعد وزير التخطيط"، خلال حواره فى برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن من أهم المشروعات التى تستهدف تنفذيها الدولة هى خدمة الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بالتطور الكبير فى مشروعات الصرف الصحي، بنسبة تغطية تصل 38% فى القرى، كما أن الدولة تستهدف نسبة أكبر لكي يتم تحسين الصرف الصحي في جميع قري الريف المصري.



وأشار "جميل حلمي"، إلى أن الدولة قامت بضخ استثمارات عديدة فى مشروعات مياه الشرب، فجعلت جميع المساكن بالريف المصري المستفادة من المياه تصل إلى نسبة تتجاوز 95%، مضيفا أن الدولة تقوم على استهداف أى أماكن مستجدة غير متوفر بها مياه الشرب أو يوجد بها تناوب على انقطاع المياه الشرب في بعض المناطق.



وأكد أننا متواجدين لكي نرى أراء المواطن على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة سواء وحدات صحية، مركز شباب، أعمدة إنارة وخدمات كهربائية".



وأوضح مساعد وزير التخطيط، أن جميع خدمات التنمية الشاملة المستهدفى فى مبادرة "حياة كريمة" سوف تطول جميع قري الريف المصري، وذلك بعد أن يتم تقسيمه إلى 3 مراحل ، فيتم البدء بـ 1500 قرية لهذا العام، وفى خلال 3 سنوات سوف يتم تغطية كاملة للخدمات الشاملة لجميع قرى الريف المصري.





