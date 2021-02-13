من بطلة الحكاية لـ دايرة.. مشروعات من فتاة إذاعية.. تعرف عليها

قالت هاجر جميل، مذيعة ومؤسسة مبادرة مشروع دايرة لإعادة تدوير الملابس، إن بدايتها مع الإذاعة كانت من 10 سنوات وكان ذلك بفضل جدها حيث كان دائم الاستماع للراديو في المنزل "الراديو على طول شغال 24 ساعة، فاتعودت عليه"، لافتة الي انه الان اصبحت الشخصيات الاذاعية معروفة اكثر ولديها قوة أكثر في التأثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الحديثة.





وتابعت هاجر جميل، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها قامت بعمل مشروع خاص بدبلومة لها علاقة بإدارة المنظمات الاعلامية، وكانت بالتعاون ما بين الجامعة الامريكية واتحاد النساء الدولي وكان هناك مشروع تخرج للمشاركة في مسابقة خاصة بالدبلومة، والفكرة تدور حول الاثار الايجابية من تفشي ازمة كورونا، وقامت بعمل مشروع اسمه "بطلة الحكاية"، ومبادرة "دايرة"، هي جزء من المشاريع المقدمة في المشروع.





وأوضحت ان بطلة الحكاية هو مشروع صوتي يعرض تجارب نجاح سيدات في ازمة كورونا، معقبة: "لان في ناس خلقت من المحنة منحة لنفسها"، وذلك من خلال البحث واكتشفت عدد كبير من الناس "خلقوا افكار تفاصيل كتير جدا خلال ازمة كورونا"، وقامت باختيار 5 سيدات من اعمار ومناطق ومشروعات مختلفة لعرضها ضمن المشروع.





وجهت تحية كبيرة جدا للاعلامية الكبيرة سناء منصور لانها صاحبة المقدمة والخاتمة في هذا المشروع الصوتي، مردفة المشروع كان بصوتها "علامة مميزة وبصمة مختلفة".



