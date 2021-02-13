التعليم: لجأنا لأساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لجأت إلى أساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم ، منوها إلى أن المرحلة القادمة تحتاج تطويرا من المعلم لذاته وقدراته.
وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وفرت بنك المعرفة المصري والمنصات التعليمية المتنوعة ، وطورت من طرق تقييم الطلاب ، لذا أصبح يتحتم على المعلم السعي إلى تنمية مهاراته ومهنيته المستدامة عن طريق برامج التدريب الوزارية.
ولفت نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن دور الموجهين أكبر من كونه عملا إداريا ، مؤكدًا أن دورهم الأساسي يتجلى فى تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى أدائهم وتبادل الخبرات بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمدارس ، مع مراعاة مكان وتوقيت التدريب والظروف الإستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .
وقال وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات ، من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.
وقال المصدر : إن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".