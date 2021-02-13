التعليم: لجأنا لأساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة

ولفت نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن دور الموجهين أكبر من كونه عملا إداريا ، مؤكدًا أن دورهم الأساسي يتجلى فى تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى أدائهم وتبادل الخبرات بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمدارس ، مع مراعاة مكان وتوقيت التدريب والظروف الإستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .





وقال وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".





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و أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات ، من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.



