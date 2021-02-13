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محافظات

ميناء الإسكندرية: تداول 3988 حاوية ودخول وخروج 13 ألف شاحنة

السبت 13/فبراير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 225,255 طن.


وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد  3,988 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 13,534 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.


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في ذات السياق بلغ إجمالي عدد السفن التي باشرت عمليات الشحن والتفريغ خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية 59 سفينة ، ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.


وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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