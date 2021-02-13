حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات علي الأراضى املاك دولة بمنطقة ارض البطاطين محرم بك عبارة عن بناء سور مخالف بطول ٥٠م تم ازالته بالكامل علي نفقة المواطن المتعدي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.





علي الصعيد ذاته، واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات إيقاف اعمال البناء المخالف حيث شن حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محمود بريك حملة مكبرة اسفرت عن إزالة سور بالطوب الأبيض بنجع أبو دومة وكذا ازالة اعمال بناء في المهد عبارة عن غرفتين بطريق الكافورى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وقام حي العامرية اول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة عبد القادر خلف مسجد الليبى وتم التحفظ علي كمية من الاخشاب، وكذا ايقاف أعمال بناء جمالون صاج بشارع المستعمرة أمام المساكن وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.