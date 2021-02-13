سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال تغطية ترعة قرية بني فيز بصدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة من بينها أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع أسيوط/سوهاج كصرف مغطى وذلك في إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية في حالة الضرورة.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية توحيد الجهود لاتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.





كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة تفقد أعمال تغطية ترعة بني فيز التابعة لمركز صدفا بطول 14.5 كيلو متر وإنشاء بربخ منها بطول 250 مترًا داخل مدينة صدفا بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة وذلك لاستغلال أعلى البربخ لمنفعة عامة بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة وذلك بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونائبه ورئيس الوحدة المحلية للقرية.



