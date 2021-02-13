مدبولي: مصر تعيد أنشطة المناطق التاريخية مثل معظم دول العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المباني التاريخية، ونعيد المنطقة لما كانت عليها، فالدولة تعيد بناء المناطق لما كانت عليه من 100 عام ماضي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة ستنفق أموالاً كثيرة لـ تطوير المناطق الأثرية.

ولفت إلى أن الدولة ستعيد أنشطة فى المناطق التاريخية كما يتم فى معظم دول العالم.





وتعرف " مدبولي "، على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.







