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محافظات

لحل الكثافة المرورية.. إخلاء شارع رئيسي بعاصمة المنوفية من الباعة الجائلين

السبت 13/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها حصلت اليوم على موافقة اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على تنفيذ إخلاء شارع السلطان حسين بمدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة من الباعة الجائلين وجميع أنواع الاشغالات الموجودة به واستخدمه بديلا مروريا وقت الذروة نظرا لكثافة المرورية بالحى الغربي.

وأضافت النائبة هناء سرور انها طالبت بتوفير مكان بديل للباعة الجائلين حفاظًا على مصدر رزقهم، مشيرة إلى ان المحافظ اعطى توجيهاته لشرطة المرافق ورؤساء الاحياء للتنفيذ.

وتقدمت النائبة هناء سرور بالشكر والتقدير إلى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على استجابته السريعة لكافة المطالب العامة التي تصب في صالح المواطن.
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