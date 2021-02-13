8 نصائح لتجنب الحوادث والحفاظ على حياتك أثناء القيادة

اقرا الحادثة .. اقرا الحادثة، هو نداء سمعناه كثيًرا في الأعمال الدرامية و السنيمائية، و البطل هنا هو بائع الجرائد في احد الحقب الزمنية، و بطبيعة الحال ربما تشير اصابع الاتهام إلى مشهد يتعلق بعالم الجريمة والعنف، ولكن هناك أمور كثيرة تأخذنا إلى ناحية اخرى لها علاقة بالحوادث المرورية، فما هي هذه العوامل و كيف نتجنب سماع نداء "اقرا الحادثة" ؟؟

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح الخاصة بقائدي السيارات لتفادي مخاطر الحوادث المرورية.

1- استخدام الهاتف المحمول

قبل أن تستخدم هاتفك المحمول أثناء القيادة، عليك أن تفكر جيدًا في ذلك الأمر، فربما تجد سيارتك أمام أحد الشاحنات العملاقة ولا مفر من التصادم، و لكن انتبه إلى مسارك جيدًا و قم بإنهاء الرحلة على أكمل وجه.

2- الحالة العامة للاطارات

لا شك أن الاطارات تشكل أهمية كبيرة للمنظومة الحركية الخاصة بسيارتك، فهي المسؤولة عن العديد من المواجهات على الطريق، ولذلك فمن الضروري أن تقوم بتغييرها عند تجاوز عدد الكيلومترات المسموح به، و متابعة الحالة العامة لها من وقت إلى اخر و قياس نسبة مستوى الهواء أو النيتروجين بداخلها.

3- صيانة السيارة

من الضروري أن نتبع مواعيد الصيانة الدورية للسيارة، و الالتزام بنصائح كتيب الارشادات أو الـ"كتالوج" الخاص بسيارتك، فهو دليل للأمان و بمثابة جرس للانذار ينبهك بموعد الصيانة، وذلك لكي تتجنب الأعطال المفاجئة على الطريق، أو المشكلات الخطيرة التي من الممكن أن تحدث أثناء القيادة.

4- مسافات الامان

هل تتوقع الأخطاء ؟ ربما تكون الاجابة لا أو نعم وفي كافة الأحوال، ننصح بترك مسافات أمان مناسبة بينك و بين باقي السيارات التي معك على الطريق، وذلك لتفادي أخطاء الغير و تجنب مشكلات الوقوف المفاجئ.

5- مصابيح السيارة

اهتم ببريق مصابيح سيارتك و قم باستبدال اللمبات التالفة، حتى تتمكن في الحصول على رؤية مثالية تمنحك أفضلية التعامل مع مجريات الطريق خاصة في المناطق المظلمة، و من الضروري أن تقوم أيضًا بتنظيف الزجاج الأمامي و الخلفي جيدًا.

6- الانتقال من الحارة المرورية

حافظ دومًا على هذه النقطة وقم بتفعيل اشارة الإنتقال المناسبة، ولا شك أن المراه الجانبية لها دور هام فلا تهمل دورها، حتى تتجنب مشكلات التصادم من قبل السيارات القادمة بجانبك.

7- السرعات الزائدة

لابد أن نحترم جميعًا السرعات المرورية المقررة، وعدم تجاوزها مطلقًا، وذلك لكي نصل إلى بر الأمان سالمين.

8- حالات النعاس و الارهاق

عند الشعور بهذه الحالة فيفضل أن تمتنع عن القيادة و تأجيل خططك إلى يوم اخر، بعد اخذ قسطًا كافيًا من الراحة، فلابد أن تكون منتبه و يقظ لجميع مجريات الأمور و أنت على الطريق.