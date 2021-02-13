بـ الكاجوال.. مروة عبد المنعم تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت مروة عبد المنعم في شرفة منزلها بإطلالة كاجوال مرتدية سوي تيشيرت ابيض وبنطال اسود، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن آخر أعمالها مسرحية "رابونزل"، حيث قررت "عبد المنعم" هذه المرة الدخول فى مغامرة مسرحية مغايرة تمامًا بمواصفات عالمية من حيث "الشو" والإضاءة والديكورات والشخصيات، وتقديم أول عرض مسرحي استعراضي ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزل، عبر 3 ليال عرض متتالية، 31 يناير و"1 و2" فبراير، بواقع 3 عروض جماهيرية فى اليوم الواحد، فى تمام الواحدة، والرابعة، والسابعة مساء يوميًا.







