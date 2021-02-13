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محافظات

ضبط 2 طن دواجن مذبوحة في مجزر غير مرخص بـ كفر الشيخ ..صور

السبت 13/فبراير/2021 - 05:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة بكفر الشيخ، اليوم "السبت"، بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والتموين بالمحافظة، حملة رقابية مكبرة؛ استهدفت ضبط مجازر الدواجن غير المرخصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 2 طن دواجن مذبوحة، مجهولة المصدر، خارج المجازر المرخص لها قانونًا، وبدون إشراف بيطري، وذلك داخل إحدى المجازر الخاصة غير المرخصة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جاءت هذه الحملة، تحت إشراف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبحضور، عادل البيلي، وأيمن غالي، نائبي رئيس المركز والمدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، ورمضان عبدالمنعم، كبير إخصائيين بإدارة تموين بيلا، والسيد حمدي، مفتش تموين بيلا، ورفعت رشوان، بإدارة تموين بيلا  والنقيب، ابراهيم حسونة من قوة قسم شرطة بيلا.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه تعليماته المشددة لمسئولي التموين والطب البيطري، باستمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة؛ لضبط السلع الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط 2 طن دواجن مذبوحة في مجزر غير مرخص بـ كفر الشيخ ..صور
ضبط 2 طن دواجن مذبوحة في مجزر غير مرخص بـ كفر الشيخ ..صور
ضبط 2 طن دواجن مذبوحة في مجزر غير مرخص بـ كفر الشيخ ..صور
ضبط 2 طن دواجن مذبوحة في مجزر غير مرخص بـ كفر الشيخ ..صور
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