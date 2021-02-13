محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده والعاملين بالغرفة والعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.





وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجميع من مسئولي الغرفة والجهاز التنفيذي والعاملين بهما ببذل أقصى جهد من أجل نجاح التجربة الجديدة في تفعيل إجراءات الحصص الاستيرادية من خلال المقر الجديد لاتمام الاجراءات بمقر الغرفة التجارية.





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وأكد المحافظ أنه تم نقل جميع الإجراءات من مقر مصلحة الجمارك داخل الدائرة الجمركية الي الغرفة التجارية للتيسير علي المواطنين وتوفيرا للوقت والنفقات في النظام المتبع في السنوات الماضية.



