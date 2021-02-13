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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده والعاملين بالغرفة والعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجميع من مسئولي الغرفة والجهاز التنفيذي والعاملين بهما ببذل أقصى جهد من أجل نجاح التجربة الجديدة في تفعيل إجراءات الحصص الاستيرادية  من خلال المقر الجديد لاتمام الاجراءات بمقر الغرفة التجارية.

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وأكد المحافظ أنه تم نقل جميع الإجراءات من مقر مصلحة الجمارك داخل الدائرة الجمركية الي الغرفة التجارية للتيسير علي المواطنين وتوفيرا  للوقت والنفقات في النظام المتبع في السنوات الماضية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تحلي العاملين بالروح الطيبة وسعة الصدر في التعامل مع المواطنين حتي تكتمل جميع الإجراءات في صورة نجاح ننشده، مضيفا أنه من المهم ان يصل هذا النجاح إلى المواطن ويشعر انه بالفعل تم التغيير لمنظومة اكثر سهولة ويسر في قضاء مطالب المواطنين المستفيدين من الحصص الاستيرادية.
محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية
محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية
محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية
محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية
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