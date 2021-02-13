مقتل قيادي بداعش في غارة للتحاف شمال سوريا

استهدفت غارة جوية لطائرات التحالف الدولي، أمس الجمعة، أحد أمراء تنظيم داعش في محافظة دير الزور، حسبما ذكرت شبكة "نهر ميديا" المحلية.





وقالت الشبكة إن التحالف الدولي استهدف المدعو أبو ياسين العراقي أحد أمراء تنظيم داعش في قرية معيجل بالريف الشمالي لدير الزور، ما أدى لمقتله على الفور إلى جانب اثنين من مرافقيه.





وأضافت الشبكة أن أبو ياسين يعتبر أحد أكبر أمراء تنظيم داعش في دير الزور، ويشغل منصب أمير قاطع البادية في مناطق شرق الفرات، وتم تعيينه خليفة للقيادي في التنظيم أبو ورد العراقي، الذي قتل قبل عدة أشهر بغارة جوية للتحالف الدولي.



