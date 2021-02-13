العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بترعة بلنصورة بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بترعة كائنة بقرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بعثور الأهالى على جثة لشاب مجهول، ملقاة بترعة سري باشا، بقرية بلنصورة بمركز شرطة أبوقرقاص.





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