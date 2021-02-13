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حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بترعة بلنصورة بالمنيا

السبت 13/فبراير/2021 - 05:14 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
تكثف أجهزة الأمن بالمنيا ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بترعة كائنة بقرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بعثور الأهالى على جثة لشاب مجهول، ملقاة بترعة سري باشا، بقرية بلنصورة بمركز شرطة أبوقرقاص.

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وكلف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالمنطقة الجنوبية، بالتحري حول الجثة ، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة لجنوب المحافظة لمباشرة التحقيقات.
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