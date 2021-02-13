من المكس إلى دمنهور.. تغيير ملعب سموحة ودكرنس فى كأس مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم، السبت، فى إطار منافسات دور الـ ٣٢ ببطولة كأس مصر.





وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:





مباراة المقاولون العرب وبتروجت





محمد أبو خاطر حكمًا للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد فؤاد وفهيم الجرواني وحكما رابعا عباس حسن.





مباراة الجونة وكيما أسوان





حمادة القلاوي حكما للساحة على أن يساعده الثنائى احمد رشدى وعادل حسان وحكما رابعا ماجد محسن.





يذكر أن دور الـ ٣٢ يغيب عنه الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var على أن يتم استخدامها في لقاءات قبل النهائي والمباراة النهائية فى كأس مصر.



