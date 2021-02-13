ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من المكس إلى دمنهور.. تغيير ملعب سموحة ودكرنس فى كأس مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 05:11 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي تغيير ملعب مباراة سموحة ودكرنس المقرر إقامتها ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويلتقى فريق سموحة بقيادة أحمد سامي  فريق دكرنس فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وحددت إدارة مسابقات الجبلاية  ملعب استاد دمنهور بدلا من استاد حرس الحدود لإقامة مباراة سموحة ودكرنس فى دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم، السبت، فى إطار منافسات دور الـ ٣٢ ببطولة كأس مصر.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: 

مباراة المقاولون العرب وبتروجت

محمد أبو خاطر حكمًا للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد فؤاد وفهيم الجرواني وحكما رابعا عباس حسن.

مباراة الجونة وكيما أسوان

حمادة القلاوي حكما للساحة على أن يساعده الثنائى احمد رشدى وعادل حسان وحكما رابعا ماجد محسن.

يذكر أن دور الـ ٣٢ يغيب عنه الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var على أن يتم استخدامها في لقاءات قبل النهائي والمباراة النهائية فى كأس مصر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز

إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. تعرف عليهم

حكام مباراتي الدوري.. أمين عمر يدير موقعة الزمالك والمقاصة

حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري الممتاز

حكام مباراتي السبت.. محمد الصباحي يدير لقاء بيراميدز والإسماعيلي

حكام مباريات اليوم.. إبراهيم نورالدين للقاء الإسماعيلي وسموحة

ترشيحاتنا

الكويت ترجئ الحظر الجزئي بسبب كورونا.. تفاصيل

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

بعد اكتشافها سرًا خطيرًا.. عروس توقف الزفة وتضرب العريس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور