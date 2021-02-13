تشكيل الهلال السوداني لمواجهة صنداونز فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لفريق الهلال السوداني تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقيا فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل فى بريتوريا بدور المجموعات فى دورى ابطال إفريقيا.





جاء تشكيل الهلال السوداني على النحو الآتي:

محمد النور أبوجا حارس مرمى - السمؤال ميرغني - محمد واتارا - محمد أحمد أرنق - فارس عبدالله - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبدالله - نزار حامد - عيد مقدم - ابراهيما نداى - محمد عبدالرحمن.





وخضعت بعثة فريق الهلال السوداني ممثلة في اللاعبين والجهاز الفني والبعثة الإدارية صباح اليوم الجمعة لفحص فيروس كورونا قبل مواجهة صنداونز اليوم السبت فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وأظهرت سلبية العينات.





كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طلب دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الهلال السوداني ومضيفه صنداونز الجنوب أفريقي اليوم السبت ورفض طلب الهلال السوداني بإلغاء أو تأجيل المباراة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بصورة كبيرة فى جنوب أفريقيا.





وأكد الكاف أن حكومة جنوب أفريقيا قامت بإغلاق تام للبلاد وفرضت إحترازات صحية وأن هذه الإجراءات حققت إحكام وسيطرة كبيرة على الفيروس، وعليه ينصح بالإلتزام بالبرنامج المعلن مسبقًا.





وجاء طلب الكاف من الفريقين حدادًا على روح إثنين من لاعبي صن داونز، هما أنيل نغكونغكا وموتجيكا ماديشا تخليدًا لذكراهم.





يذكر أن نادى الهلال السوداني منح الرئاسة الشرفية إلى السعودى ترك ال الشيخ الذى قام بدعم النادى عبر إحضار شركة إسبانية لإنارة ملعب الهلال السوداني والتعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه.