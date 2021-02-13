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رياضة

الدوري السعودي.. القادسية يواصل الانتصارات ويهزم التعاون 2 / 0

السبت 13/فبراير/2021 - 05:50 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز نادي القادسية على غريمه التعاون في الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي ليتساوى الفريقان فى رصيد 25 نقطة. ويتفوق التعاون بفارق الأهداف محتلا المركز السابع  والقادسية في المركز الثامن. 

أقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي نجح فى تسجيل هدفه الأول عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه المدغشقري كاروليس آندري الذي تلقى تمريرة من زميله حسن العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.  

وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته وتمكن حسن العمري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 من ركلة جزاء. 
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