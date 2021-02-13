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فن

عائلتي عبر الإنترنت.. ريهام أيمن توجه رسالة لـ الجمهور على انستجرام .. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجَّهت الفنانة ريهام أيمن رسالة له متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت عدة صور لها وعلقت قائلة " مني لكم جميعًا 2.9 ، أحبكم جميعًا كثيرًا عائلتي عبر الإنترنت ". 


وكانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

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