بعد قرار تأجيله .. تعرف على الموعد الجديد لإقامة معرض لوس أنجلوس للسيارات

يبدو أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تتحدى معرض لوس أنجلوس للسيارات للمرة الثانية، حيث كان من المفترض أن تقام فعالياته من 19 إلى 31 مايو 2021، ولكن تم تأجيله ليقام في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2021، خصوصا وأن العديد من دول العالم لا تزال تعاني من تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





على صعيد اخر من المفترض أن تقام فعاليات معرض نيويورك للسيارت في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس، ليتبعه بعد ذلك عدة فعاليات اخرى مثل معرض MOTOR BELLA الذي يعد بمثابة الحدث المطور من معرض أمريكا الشمالية للسيارات.





وتتواصل حزمة الفعاليات في شهر أغسطس بمعرض IAA ميونخ الألماني، وبالرغم من هذه المواعيد المقررة، إلا أن الكلمة الأخيرة لا تزال تأتي بالتزامن مع قرارات مسؤولي الصحة، والتي تقر بارتفاع أو انخفاض مستوى الاصابة و الوفيات، وبالطبع نأمل في عودة الحياة لطبيعتها.





يذكر أن الفعاليات السابقة من معرض لوس انجلوس الدولي، شهدت العديد من الاصدارات و التي تنوعت بين فئة الـSUV متعددة الاستخدام، و مستقبل السيارات الكهربائية المزهل، و عددًا من المحركات الخارقة والتي استعرضت قوتها في الأداء الفني و بالطبع اظهار البيانات الخاصة بالتسارع.