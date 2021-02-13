ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد صيدلة حلوان يوضح شروط قبول الأعذار الطبية بالكلية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:53 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب.


 وأوضح "سرور" خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ،أن الكلية سوف تقبل كافة الاعذار الطبيه بعد مناقشتها والتأكد من صحتها من طرف الإدارة الطبية بالكلية والجامعة وذلك في حالة إصابة الطالب بأى عذر طبي يمنعه من دخول وحضور لجنة الامتحانات .


وأشار عميد كلية الصيدلة الى أن فى حالة إصابة أى من الطلاب باشتباه او عدوى فيروس كورونا او مخالط لاي حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا يتم التواصل مع الإدارة الطبية بالكلية والجامعة وإحضار ما يثبت إصابة أو مخلطته لأحدى المصابين ويتم تأجيل الاختبارات له في موعد أخر .


 وطمأن الدكتور سرور، الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أن يؤدى أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مرة أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات  الطالب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس: إعلان جداول الاختبارات في غضون أيام.. قبول جميع الأعذار الطبية.. امتيازات خاصة للمصابين.. إجراءات احترازية مشددة

مش بتنقص في الدرجات.. وكيل شئون آداب عين شمس: الأعذار الطبية لها امتيازات خاصة أثناء الاختبارات

عميد صيدلة حلوان: لن نخصم درجات من طلاب الأعذار الطبية.. ويحصلون على تقديراتهم كاملة

صيدلة حلوان: امتحانات طلاب الأعذار الطبية فى آخر التيرم الثانى

رئيس جامعة حلوان : سنقبل العذر الطبى لأى طالب عن الامتحانات بسبب كورونا

جامعة حلوان: قبول العذر الطبى عن الامتحانات بسبب كورونا... وعودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48 ساعة

ترشيحاتنا

طليقة ماجد المصرى.. منى إش إش تجرى عملية قسطرة فى القلب |تفاصيل

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

سمية الشخاب تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند