عميد صيدلة حلوان يوضح شروط قبول الأعذار الطبية بالكلية

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب.





وأوضح "سرور" خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ،أن الكلية سوف تقبل كافة الاعذار الطبيه بعد مناقشتها والتأكد من صحتها من طرف الإدارة الطبية بالكلية والجامعة وذلك في حالة إصابة الطالب بأى عذر طبي يمنعه من دخول وحضور لجنة الامتحانات .





وأشار عميد كلية الصيدلة الى أن فى حالة إصابة أى من الطلاب باشتباه او عدوى فيروس كورونا او مخالط لاي حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا يتم التواصل مع الإدارة الطبية بالكلية والجامعة وإحضار ما يثبت إصابة أو مخلطته لأحدى المصابين ويتم تأجيل الاختبارات له في موعد أخر .

اقرأ ايضا | وزير التعليم يكشف سر صمود مصر خلال جائحة كورونا .. بالتفاصيل





وطمأن الدكتور سرور، الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أن يؤدى أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مرة أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات الطالب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.