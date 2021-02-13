عمداء جامعة حلوان يشرحون طريقة تقديم الأعذار الطبية.. وهل تنقص من التقدير.. والادارة الطبية بالجامعة تستعد للامتحانات وتتواصل مع الطلاب عبر واتس أب

* عميد علوم حلوان: نراعي جميع الأعذار الطبية





* عميد صيدلة حلوان : الأعذار الطبية لابد أن تكون من مستشفى حكومي





* والادراة الطبية بجامعة حلوان تتواصل مع الطلاب عبر الواتس أب فى حالة الاشتباه بأعراض كورونا





يترقب طلاب الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتساءل كثيرون عن موعد إقامتها وكيفية إجرائها، خاصة مع قرب انعقادها وهل ستقبل الكليات طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب بشأن تأجيل العديد من المواد، وهل سيحتفظ الطالب بدرجات أعمال السنة....؟ .





قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن الكلية تستعد لبدء الاختبارات عقب الانتهاء من إجازه منتصف العام الدراسي وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب.





وأوضح "سرور" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الكليه سوف تقبل الاعذار الطبية بعد مناقشتها والتأكد من صحتها من طرف الإدارة الطبية بالكلية والجامعة، في حالة إصابة الطالب بأى عذر طبي يمنعه من الحضور إلى لجنة الامتحانات .





وأشار عميد كلية الصيدلة الى أنه فى حالة إصابة أى من الطلاب باشتباه او عدوى فيروس كورونا او مخلطات لحالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا يتم التواصل مع الإدارة الطبية بالكلية والجامعة وإحضار ما يثبت إصابة أو مخلطاته لأحد المصابين ويتم تأجيل الاختبارات له فى موعد آخر.





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وطمأن الدكتور سرور الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أداء أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مرة أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات الطالب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.





وفى هذا الإطار جاء تأكيد الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بحلوان أن الكلية تراعي الحالة الصحية لجميع أبنائها من الطلاب وأنه فى حالة وجود أى عذر طبي يمنع حضور الطالب إلى مقر الكلية لحضور امتحانات منتصف العام الدراسي سوف تقوم الكلية بتأجيل الامتحانات له بشرط أن يكون لديه ما يثبت حقيقة كلامه بجود عذر طبي يمنعه من أداء الامتحانات .





وأكمل أبو الدهب أنه سيتم قبول الأعذار وفقًا للشروط المعروفة، ويقدم الطالب كافة الأوراق الرسمية، بشرط أن تكون من مستشفى حكومي وان يقوم الطالب بالتواصل مع الإدارة الطبية بالكلية و الجامعة .





وأضاف أنه سيتم إجراء الامتحانات للطالب بعد تعافيه، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة، وأنه في حالة شعور أي من الطلاب بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه التواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





جامعة حلوان تكشف عن الخدمة الطبية المقدمة الطلاب أثناء الامتحانات .





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أعلنت جامعة حلوان عن الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للطلاب أثناء امتحانات منتصف الفصل العام الدراسي الثاني 2020/2021 .





وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب فور ظهور أى أعراض مرض داخل لجنة الامتحانات التأكيد والاطمئنان على صحته وسلامته.





وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





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وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478

01065738847





ونوهت الجامعة بأن هذه الخدمة تعمل على مدار الـ24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الأرقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه التي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.