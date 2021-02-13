إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة مرضى في إحدى الترع بدمياط

شهد طريق أم الرضا بدمياط، سقوط سيارة ميكروباص في ترعة قرية العباسية، التابعة لكفر سعد، على طريق ام الرضا ، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم قائدها.

كان قد تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ،اخطارا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص تقل مرضي كانوا في اتجاهم إلى أحد المستشفيات .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن السيارة تابعة لأحد المراكز الطبية في كفور الغاب، وكانت تنقل عددًا من مرضي الفشل الكلوى، وتم انتشالها من المياه، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



