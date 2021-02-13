«صفط تراب .. البداية».. تفاصيل مبادرة تطوير القرى بالتنسيق بين وزارتي البيئة والهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على حملة "صفط تراب.. البداية" التي أطلقتها بالتنسيق مع وزيرة البيئة من أجل تطوير قرى الغربية، "اشتغلنا في أكثر من مبادرة ، منها اتحضر للأخضر لوزارة البيئة، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير القرى".

وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها مع كاميرا "إكسترا نيوز"، أنه تم الاحتفال اليوم بوجود السلطة التشريعية، وأعضاء مجلس النواب، والمصريين بالخارج، ووزارة الهجرة، ووزارة البيئة، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مشيرة إلى جهوده الهائلة في المحافظة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات المُصدرة للهجرة الشرعية، لكن تحولت إلى محافظة جاذبة للعمل والاستثمار المصري بالخارج، وخلق فرص عمل للمصريين.

فيما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التطور في قرية "صفط تراب"، لا يتوقف على بالجوانب البيئية فقط، أو رفع مخلفات الصُلبة البلدية، ورفع مخلفات الترع ، وتوفير أوضاع المصانع، والاستفادة من المخلفات، لكن هذه المبادرة تعتمد على التوافق البيئي من داخل المجتمع.

وتابعت ياسمين فؤاد خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "قرية صفط تراب بالغربية بداية للتحويل لقرى نموذجية".

كما أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الدولة المصرية تتطور من خلال المبادرات التي تأتي بتوجيه من الرئيس السيسي، التي تهتم بكافة الفئات، خاصة بفئة الشباب.

وقال "طارق رحمي" إن اليوم هو نموذج من الشباب الذين يحتاجون إلى الكثير من الخدمات"، مضيفًا أن هذه الشباب لفتوا نظر جميع الوزارات، وشركة من الشركات التى ترعى المصريين بالخارج، وبالتالي أصبح هناك تنسيق وتواصل مع الشباب المصري المقيم في هذه القرية، والشباب المصري المناظر له في الخارج، والاهتمام بكافة احتياجاتهم.