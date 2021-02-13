خبير أسواق مال يرد على شائعة الإخوان بشأن "ديون مصر"

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن ما نشر عبر مواقع الإخوان بأن مصر غير قادرة على سداد ديونها أمر عاري تمامًا من الصحة وشائعة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هذا الخبر يجب أن ننظر له بالضحك، ودخل فى حالة ضحك شديد على الهواء قائلا: "شائعة إخوانية".





وأشار إلى أن قنوات الإخوان تنشر أخبارا كاذبة، مؤكدًا : "لو أن هذا الخبر صحيح كانت جميع المواقع العالمية نشرته، ولم ينتظر أحد قنوات ومواقع الإخوان".





ولفت إلى أن ديون مصر طويلة الأجل، وهذا لا يشكل أى قلق، ولكن هذا الأمر لا نريد أن نسمعه من قنوات الإخوان.