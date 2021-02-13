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سيارات

بـ مليون و560 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أودي E-Tton GT

السبت 13/فبراير/2021 - 08:59 م
أودي E-Tton GT
أودي E-Tton GT
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أماني نوار
كشفت شركة أودى الرائدة في مجال السيارات عن أول موديل سيدان بالكامل من إنتاجها، وهي سيارة  E-Tton GT ،وتعد هذه النسخة الكهربائية من A8 ، ولكن بتصميم انيق يشبه R8 ، وهي المنافس القوي لبورش تايكان، وتسلاS.

وستتوفر السيارة بنسختين فقط الأولى بمحركين كهربائيين ، وقوة 470 حصان ، مع أقصى عزم للدوران يبلغ 630 نيوتن متر،كما تمت إضافة خاصية بها تسمى Overboost، والتي تعتبر قوة ضخمة للمحركات لمدة 2.5 ثانية فقط ، بناتج قوة 637 حصان .

بالنسبة للتسارع تأتي السيارة من الثبات لسرعة 100 كم في زمن أقل من 4 ثواني، كما تصل السرعة قصوى 152 ميل أي مايعادل 245 ، بالنسبة للمدى الكهربائي لها يصل إلى 488 كم في الشحنة الواحدة، ويصل شحنتها إلى 80 % في 22 دقيقة فقط .

ومن الداخل السيارة انيقة للغاية، وتتكون مقاعد رياضية، بفرش الكانتارا، ويستخدم في سيارات السباق، وشاشتين بقياس 12 بوصة، واخرى وسماعات داخلية وخارجية، ومن المفترض أن يبدأ سعر السيارة في الخارج بداية من 100 ألف دولار، أى ما يعادل أكثر من مليون و560 ألف جنيه مصرى.
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