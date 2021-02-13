بـ مليون و560 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أودي E-Tton GT

كشفت شركة أودى الرائدة في مجال السيارات عن أول موديل سيدان بالكامل من إنتاجها، وهي سيارة E-Tton GT ،وتعد هذه النسخة الكهربائية من A8 ، ولكن بتصميم انيق يشبه R8 ، وهي المنافس القوي لبورش تايكان، وتسلاS.







وستتوفر السيارة بنسختين فقط الأولى بمحركين كهربائيين ، وقوة 470 حصان ، مع أقصى عزم للدوران يبلغ 630 نيوتن متر،كما تمت إضافة خاصية بها تسمى Overboost، والتي تعتبر قوة ضخمة للمحركات لمدة 2.5 ثانية فقط ، بناتج قوة 637 حصان .





بالنسبة للتسارع تأتي السيارة من الثبات لسرعة 100 كم في زمن أقل من 4 ثواني، كما تصل السرعة قصوى 152 ميل أي مايعادل 245 ، بالنسبة للمدى الكهربائي لها يصل إلى 488 كم في الشحنة الواحدة، ويصل شحنتها إلى 80 % في 22 دقيقة فقط .



