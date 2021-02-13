"سوبر ماريو".. من هو ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي الجديد؟

أدى ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي اليمين الدستورية، لتولي رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة، عقب أزمة غير مسبوقة أدت إلى انهيار ائتلاف سلفه جوزيبي كونتي.





ويأمل الإيطاليون في أن يقودهم خبير الاقتصاد صاحب الـ73 عاما لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19"، حيث أعلن دراجي عن حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي الذي انهار قبل شهر.





ويلقب دراجي بـ"ماريو الخارق" أو "سوبر ماريو" لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في عام 2012 خلال أزمة الديون.





وحصل ماريو دراجي على دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





وقبل تولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في 2011، عمل دراجي مديرا تنفيذا للبنك الدولي وأستاذا للاقتصاد في عدة جامعات.





كما تولى الاقتصادي الإيطالي رئاسة البنك المركزي الإيطالي ولعب دورا هاما في مفاوضات انضمام بلاده إلى منطقة اليورو.





ومنذ تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية في بداية الشهر الجاري، أجرى دراجي مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي سمحت له بتشكيل فريق متنوع من الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي وحزب الرابطة اليميني المتطرف، وحزب فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلوسكوني.





ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإيطالي الأسبوع الجاري على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد، وذلك بعدما منحت حركة "خمس نجوم" موافقتها على التشكيلة الحكومية ما يزيل عقبة كبيرة أمام إعلان حكومة وحدة وطنية في البلاد.





ويواجه دراجي المعروف بجديته وتصميمه كثير من الملفات على رأسها تسريع حملة التلقيح ضد وباء كورونا والتي تسير بوتيرة بطيئة في إيطاليا ودول أووربية أخرى.





كما تأمل إيطاليا في الحصول على نحو 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم إنشاؤه في يوليو، لكن على الحكومة أن تعرض خطة إنفاق مفصلة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أبريل.





وسيتعين على دراجي مواجهة ملفات مثل تسريع عمل القضاء وتصحيح البيروقراطية لتصبح الإدارة أكثر فعالية وإطلاق عملية التحول البيئي التي ستنسقها الوزارة الجديدة المخصصة لهذا الأمر.



