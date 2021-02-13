أسرار جديدة في قضية مقتل ملكة جمال عارضت الحكومة الأمريكية

ظهرت تفاصيل جديدة حول ريبيكا لاندريث عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع السابقة وحادث مقتلها المأساوي، بعد العثور عليها مقتولة برصاصة على طريق منحدر خارج الولايات المتحدة في غرب بنسلفانيا يوم الأحد الماضي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت ريبيكا لاندريث، البالغة من العمر 47 عامًا، بعيدة عن عائلتها قبل أن تنسحب من المجتمع في مدينة نيويورك لتسافر عبر البلاد تحت اسم مستعار، وتتنقل في أشهرها الأخيرة مع سائق الشاحنة المتهم بقتلها.





وألقي القبض على سائق الشاحنة تريسي رولينز، 28 عامًا، ووجهت إليه تهمة القتل العمد، رغم أن كثيرا من الغموض يخيم بشأن الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار عليها 18 مرة.





على المستوى الشخصي، ولدت لاندريث في ولاية فرجينيا وكانت متخصصة في المجال القانوني قبل أن تتحول إلى عرض الأزياء، وظهرت في كثير من الأحيان في المناسبات الخيرية، وفي عام 2014 كانت في التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال مانهاتن في مدينة نيويورك ومسابقة It Girl Miss Lady Liberty.



في نفس الوقت تقريبًا، أطلقت شركة علاقات عامة للأزياء تسمى Angel Rock PR، وفي عام 2015، واجهت تهمة استخدام الألفاظ الخارجة على الخطوط الجوية العامة وعرقلة العدالة دون استخدام القوة في ولاية فرجينيا، وتشير هذه الاتهامات عادة إلى توجيه تهديدات عبر الهاتف.

وعلى مدى عدة سنوات تم رصد علامات غير ملائمة للشر والفساد على موقع شركتها على الإنترنت، إلى جانب الشهادات المهنية من المتخصصين في صناعة الأزياء، وكانت كثيرا ما تكتب عن الفساد قانوني في أمريكا.



