ضربه بالبوكس .. بيومي فؤاد يكشف موقفا طريفا جمعه مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز ..فيديو

كشف الفنان بيومى فؤاد موقف طريف حدث بينه وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء تصوير مسلسل "راس الغول".

"وأوضح فؤاد خلال حواره على قناة "النهار"، قائلا:"فى مشهد هروب الفنان محمود عبد العزيز من الشرطة، مكتوب أن أول ما أشوفه اتصدم، فتحت الباب وأول ما شوفته "برقت بعنيا" راح الاستاذ ضربنى وقالى ما تبرأليش قولت ليه السيناريو بيقول كده، قالى اه انت بتمثل طب يلا نمثل بقه".

وقال الفنان بيومي فؤاد، فى أحد الأيام أثناء تصوير مسلسل راس الغول أيضا استدعانى الفنان الراحل محمود عبد العزيز للغداء معه،معقبا:"عزمنى على لحمة راس وانا باكلها كل فين وفين زى الفسيخ والرنجه، قعدت كلت معاه وكانت حلوه جدا".

وأضاف:" بعد أسبوع سألنى الفنان العظيم عاوز تاكل إيه قولت ليه عاوز لحمة راس يا ريس، كان بيبعت مساعديه يجيبوها من محل مالوش اسم وبيفتح 4 او 5 ساعات".