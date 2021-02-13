الأمم المتحدة: أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون الجوع

ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون الجوع.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجار عنيف ، هزّ بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب ، عند الحدود السورية - التركية.





وقال المرصد السوري، بحسب مصادر، إن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبية، حيث أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.





وكان المرصد السوري، قد وثق في 31 يناير الماضي، استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتين وسيدتين، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي.





وأشار المرصد السوري في سياق آخر إلى قيام طيران مسير تابع للتحالف الدولي باستهداف سيارة على طريق بادية الروضة شمال شرقي دير الزور، ما أدى لمقتل اثنين كانا يستقلان السيارة.



