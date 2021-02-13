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تعليم

عميد زراعة عين شمس: نصنع منتجات وقائية ضد انتشار كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:00 م
الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
 قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، ان الكلية  تقوم بعدة حملات لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار  فيروس كورونا ، ودعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس .

وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، ان الكلية مستمرة في عمليات التعقيم بجميع مبانيها، مشيرا إلى أن قسم الكيمياء يحضر كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل، لمواجهة فيروس كورونا، بوضعها في الكلية، حيث أن الكلية ستكتفي ذاتيا من المطهرات من إنتاجها.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع  العاملين  قبل دخول الكلية، واجازة تبادلية لعاملين داخل الكلية  . 

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، ترأس الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية  وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية و بحضور أ.د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية .

وشهدت الجلسة، استعراض منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام  UMS( Universty Management System)والتي تم  تدشينه و استحداثه  تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

كما تم استعراض عوامل آمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

ووجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة  و إعداد الكنترولات الإلكترونية،  مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التأكد من عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .

كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.
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