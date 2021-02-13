عميد زراعة عين شمس: نصنع منتجات وقائية ضد انتشار كورونا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، ان الكلية تقوم بعدة حملات لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا ، ودعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس .





وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، ان الكلية مستمرة في عمليات التعقيم بجميع مبانيها، مشيرا إلى أن قسم الكيمياء يحضر كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل، لمواجهة فيروس كورونا ، بوضعها في الكلية، حيث أن الكلية ستكتفي ذاتيا من المطهرات من إنتاجها.





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وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع العاملين قبل دخول الكلية، واجازة تبادلية لعاملين داخل الكلية .



