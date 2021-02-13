ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: «مينفعش القاهرة التاريخية تكون عشش والبلد كلها بتتغير».. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:44 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
عمرو البهي
علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لـ سور مجري العيون، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرص اليوم على تفقد المنطقة لمتابعة التطويرات، وتابع بعدها مثلث ماسبيرو.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أنه سيتم تطوير المنطقة وعودتها لما كانت عليه من 100 عام، متابعا : «مينفعش القاهرة التاريخية تكون عشش والبلد كلها بتتغير».

وأوضح أحمد موسى أن، المناطق الأثرية بمصر ستعود لـ أصلها، ولما كانت عليه من جمال وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ويأمر بإحياء الأشياء الأثرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يكلف الحكومة ببدء تطوير القاهرة التاريخية.. مدبولي: تعويض الشاغلين من خلال 3 اختيارات.. الهيئة الهندسية: إعادة تنظيم حركة سير المركبات.. محور جديد من الشمال إلى الجنوب.. وإقامة فنادق تراثية

الإسكان: خطة تطوير القاهرة الخديوية بدأت بالتحرير وتشمل 4 مواقع أخرى

هند النعسانى: خطوات تنفيذية لتطوير القاهرة التاريخية

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية يؤكد حرص الدولة على حفظ التراث المصري

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية مشروع عملاق وإنجاز جديد للرئيس السيسي

مدبولي أمام البرلمان: لن نستورد أي مواد بترولية مصنعة بحلول 2023

ترشيحاتنا

مد إجازة نصف العام أسبوعا

أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا لـ الخائن عبد الله الشريف

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني