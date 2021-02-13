أحمد موسى: «مينفعش القاهرة التاريخية تكون عشش والبلد كلها بتتغير».. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لـ سور مجري العيون، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرص اليوم على تفقد المنطقة لمتابعة التطويرات، وتابع بعدها مثلث ماسبيرو.





وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أنه سيتم تطوير المنطقة وعودتها لما كانت عليه من 100 عام، متابعا : «مينفعش القاهرة التاريخية تكون عشش والبلد كلها بتتغير».





وأوضح أحمد موسى أن، المناطق الأثرية بمصر ستعود لـ أصلها، ولما كانت عليه من جمال وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ويأمر بإحياء الأشياء الأثرية.