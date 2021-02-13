الحكومة تكشف مصير الدراسة حال ارتفاع عدد إصابات كورونا.. فيديو

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير الدراسة حال ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا.





وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "إذا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أي فترة سوف يكون هناك تقييم للوضع ولن نتردد عن اتخاذ القرارات المناسبة".





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استكمال الامتحانات في صالح الطلاب، معقبا: "بالنسبة لاستكمال الامتحانات في صالح الطلاب أم لا؟.. من الناحية العلمية والعملية.. طبعا في صالح الطلاب".



