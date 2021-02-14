نائب بالشيوخ: تصريحات تركيا السلبية تجاه مصر تؤكد ضعف موقفهم

عبر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام لأي تصريحات سلبية توجه إلى الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تصريحات تركيا السلبية بعد عقد منتدى التعاون في فيينا، لا تعني لنا أي شيء، بل تؤكد ضعف موقفهم وإفتقارهم للمصداقية .





وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن تركيا أصبحت تهدف إلى إثارة نزاعات بالمنطقة من خلال تصرفاتها السيئة، وخروجها الدائم عن إطار العلاقات الطبيعية بين الدول.





وثمن عضو الشيوخ نهج الدولة المصرية التي تتبعه حاليا، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم وإستقرار المنطقة.





جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن الدولة المصرية لا تقيم وزنا"لتصريحات أنقرة بشأن منتدى "فيليا" الذي عقد في أثينا، مشيرا إلى أن هدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد.





وقال شكري ، إننا "نستغرب رد فعل تركيا حيال منتدى "الصداقة"، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطه وزنا".





جاء ذلك بعد خروج وزارة الخارجية التركية بتصريحات قالت فيها إنه لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا المحورية في المنطقة والقبارصة الأتراك، أن يشكل آلية صداقة وتعاون ناجح وفعال من ناحية الاختبارات التي تواجهها المنطقة.





وفي شأن العلاقات مع قطر، أكد شكري أن مصر تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، مشيرا إلى مصر أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعت إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود "اتفاق العلا".





وشدد وزير الخارجية على أن مصر تقيم حاليا إلى أي مدى هناك التزام بالتعهدات من قبل الجانب القطري، كما ترصد بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر حتى تكون محل مراجعة.