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برلمان

برلمانية: تركيا تمارس دور البلطجة السياسية في المنطقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:01 ص
النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قالت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تركيا تمارس دور البلطجة السياسية في المنطقة، مشيرة إلى أن تصريحاتها السلبية بشأن منتدى الصداقة الذي عقد في أثينا، ليس له أي قيمة أو تأثير.

وأكدت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" على ثقل مصر علي كافة الأصعدة، واتباعها نهج مسالم تتعامل به مع الجميع دون التعدي على أحد، على الرغم من قوة وضعها الإستراتيجي والعسكري الذي تتمع به. 

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أنه لا يحق لتركيا أن تدلي بمثل هذه التصريحات السلبية، بسبب عدم مشاركتها في المنتدى، منوهة إلى أنها أصبحت لا تملك إلا هذه التصريحات، وهي تعلم علم اليقين أن مصر تريد تحقيق الرخاء لجميع الشعوب.

وبخصوص العلاقات مع دولة قطر، أكدت عجمي، أن إلتزام مصر واحترامها بالمعاهدات التي توقعها ليس بجديد عليها، وقامت ببرهان ذلك على أرض الواقع، مطالبة بأن يكون الإلتزام الإعلامي بين الدولتين على قدر يساوي الإلتزامات السياسية، لتأكيد العلاقات مرة أخرى.

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن الدولة المصرية لا تقيم وزنا"لتصريحات أنقرة بشأن منتدى "فيليا" الذي عقد في أثينا، مشيرا إلى أن هدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد.

وقال شكري ، إننا "نستغرب رد فعل تركيا حيال منتدى "الصداقة"، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطه وزنا".

جاء ذلك بعد خروج وزارة الخارجية التركية بتصريحات قالت فيها إنه لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا المحورية في المنطقة والقبارصة الأتراك، أن يشكل آلية صداقة وتعاون ناجح وفعال من ناحية الاختبارات التي تواجهها المنطقة.

وفي شأن العلاقات مع قطر، أكد شكري أن مصر تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، مشيرا إلى مصر أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعت إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود "اتفاق العلا".

 وشدد وزير الخارجية على أن مصر تقيم حاليا إلى أي مدى هناك التزام بالتعهدات من قبل الجانب القطري، كما ترصد بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر حتى تكون محل مراجعة.
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