وزارة الخارجية الأمريكية : واشنطن تحيي وتثمن الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية..فيديو





قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ، واشنطن تحيي وتثمن الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية مؤكدا ان جميع القومي الأجنبية و المليشيات والمجموعات المسلحة عليها الخروج من ليبيا .





وأضاف سامويل وربيرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " : تركيا عليها أن تحدد موقفها هل هي مع الشعب الليبي أم ضده مشيرا الى ان الملف السوري معقد جدا والإدارة الامريكية تجري مشاورات مع جميع الأطراف وخلال الاسابيع القادمة سيكون هناك سياسة أمريكية واضحة بشأن سوريا .



