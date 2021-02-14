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وزارة الخارجية الأمريكية : واشنطن تحيي وتثمن الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:01 ص
الدعم المصري الليبي
الدعم المصري الليبي
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إبراهيم القادري

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ، واشنطن تحيي وتثمن الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية مؤكدا ان جميع القومي الأجنبية و المليشيات والمجموعات المسلحة عليها الخروج من ليبيا  .

وأضاف سامويل وربيرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " : تركيا عليها أن تحدد موقفها هل هي مع الشعب الليبي أم ضده مشيرا الى ان الملف السوري معقد جدا والإدارة الامريكية تجري مشاورات مع جميع الأطراف  وخلال الاسابيع القادمة سيكون هناك سياسة أمريكية واضحة بشأن سوريا .

واوضح سامويل وربيرج ، ادارة بايدن ستعمل على عودة المياه الى طبيعتها بشأن القضية الفلسطينية مؤكدا أن إدارة ترامب لم تستمع إلى  الفلسطينيين .
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