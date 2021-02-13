مدير صندوق تطوير العشوائيات: نعمل لإعداد مخطط إنشاء المحاور المرورية في عزبة الهجانة

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروعات تطوير العشوائيات لا تقتصر فقط على محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى المشروعات التي يقوم بها الصندوق في كل من حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومطروح وعدد من محافظات الصعيد.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن الصندوق يعمل على 1500 وحدة سكنية بنظام المنازل البدوية في حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتضافر جهودها في أي مشروعات تطوير يتم إطلاقها.





ولفت إلى أنه كان من المخطط أن تنتهي مصر من المناطق غير الآمنة خلال عام 2020، إلا أنه تم إضافة عدد من مشروعات التطوير أثناء عمل الصندوق على تطوير 200 ألف وحدة سكنية و275 منطقة.





وأشار إلى تطوير منطقة سور مجرى العيون، ما أدى إلى زيادة المدى الزمني للانتهاء من المناطق غير الآمنة بمصر ، ليصل إلى منتصف عام 2021، لافتًا إلى تطوير عزبة الهجانة ، وإضافة محاور مرورية بها.





وأوضح أنه سيتم اختيار الأماكن الأقل في عدد المنازل؛ لهدمها ، وإنشاء المحاور المرورية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه جارٍ إعداد مخطط لإنشاء المحاور المرورية بالمنطقة ، لعرضه على الرئيس ، استعدادا للبدء فيه.



