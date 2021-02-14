أخبار جامعة عين شمس .. المدن الجامعية تغير جداول التسكين بعد قرار تأجيل الامتحانات.. الزراعة تصنع منتجات وقائية ضد كورونا.. وافتتاح مسرح كلية البنات

عميد زراعة عين شمس: نصنع منتجات وقائية ضد انتشار كورونا

افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس قريبا

المدن الجامعية بعين شمس: جداول جديدة للتسكين بعد ورود جداول الامتحانات من الكليات

نشر موقع صدى البلد على مدار أمس السبت مجموعة من الأخبار الخاصة بجامعة عين شمس وكلياتها، كان أبرزها تغيير جداول تسكين الطلاب في المدن الجامعية بعد قرار تأجيل الامتحانات لمدة اسبوع. قالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية إن الكلية تقوم بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرة الي انه تم تطوير مسرح الكلية ومن المقرر افتتاحه قريبًا .

وأضافت عميدة كلية البنات أنه سوف يتم تطوير مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية، على أعلى مستوى وكفاءة، وسيتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.

وأكدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأشارت إلى أن الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوهة بأن الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بعدة حملات لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا ، ودعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس .





وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد، أن الكلية مستمرة في عمليات التعقيم بجميع مبانيها، مشيرا إلى أن قسم الكيمياء يحضر كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل، لمواجهة فيروس كورونا، بوضعها في الكلية، حيث أن الكلية ستكتفي ذاتيا من المطهرات من إنتاجها.





وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع العاملين قبل دخول الكلية، واجازة تبادلية لعاملين داخل الكلية .





وأكد مصدر مسؤل بجامعة عين شمس انه بناء علي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا اخر سوف يتم إعداد جداول جديدة للتسكين بعد ورود جداول الامتحانات الجديدة من الكليات .

وأضاف المصدر لصدي البلد انه يلغي العمل بالجداول التي تم نشرها الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب إلى المدن الجامعية .

وأكد المصدر أنه سوف يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.



